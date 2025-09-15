Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις όποιες ευκαιρίες για την επίτευξη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών στην περιοχή και προσθέτει εμπόδια στις ευκαιρίες για την επίτευξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συμφωνιών και μάλιστα ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες», δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφερόμενος στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αραβο-Ισλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

