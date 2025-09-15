Σαφές μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ έστειλε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Ρούμπιο κάλεσε ανοιχτά για τον πλήρη αφοπλισμό και την εξάλειψη της Χαμάς, τονίζοντας ότι «πρέπει να πάψει να υπάρχει ως ένοπλο στοιχείο που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, το οποίο στηρίζει τη Χαμάς, έως ότου η Τεχεράνη «αλλάξει πορεία».





LIVE: US Secretary of State Marco Rubio and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hold joint press conference in West Jerusalem https://t.co/5KJB7R0qOX — TRT World (@trtworld) September 15, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν «ακλόνητη υποστήριξη» στο Ισραήλ προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του στη Γάζα. «Ο λαός της Γάζας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον, αλλά αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο υπάρχει η Χαμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινό πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίσκεψη του Ρούμπιο «ξεκάθαρο μήνυμα» ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεχή στήριξη προς το εβραϊκό κράτος.



