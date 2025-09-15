Ο Ιρλανδός πρωταθλητής μικτών πολεμικών τεχνών Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά του να διεκδικήσει την προεδρία της Ιρλανδίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το BBC, η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες πριν από προγραμματισμένες εμφανίσεις του ενώπιον των δημοτικών συμβουλίων του Δουβλίνου και του Κιλντέρ, όπου θα επιδίωκε τις απαραίτητες υποστηρίξεις για να καταχωρηθεί επίσημα στο ψηφοδέλτιο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΜακΓκρέγκορ ανέφερε ότι η απόφαση προέκυψε «μετά από προσεκτική σκέψη και σε συνεννόηση με την οικογένειά του».

Οι προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία θα διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής τρεις υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία στήριξη από μέλη του κοινοβουλίου ή τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον νόμο, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ιρλανδοί πολίτες άνω των 35 ετών και να έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον 20 βουλευτών ή τεσσάρων δημοτικών συμβουλίων.

Ο 37χρονος πρώην πρωταθλητής, που έχει να αγωνιστεί επαγγελματικά από το 2021, χαρακτήρισε την απόφασή του «δύσκολη αλλά σωστή», ενώ υπογράμμισε ότι αισθάνεται «πραγματικά ταπεινωμένος» από τη στήριξη που έλαβε. Παράλληλα, επέκρινε το ισχύον εκλογικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτήρισε «στενό κορσέ» που εμποδίζει, όπως είπε, «μια πραγματικά δημοκρατική εκλογή».

Η υποψηφιότητά του είχε προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο ο ΜακΓκρέγκορ έχασε έφεση σε αστική υπόθεση που αφορούσε σεξουαλική επίθεση, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 206.000 λιρών στη γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Στην κούρσα της ιρλανδικής προεδρίας παραμένουν τρεις βασικοί υποψήφιοι: η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι με στήριξη κομμάτων της Αριστεράς, ο Τζιμ Γκάβιν που έχει επιλεγεί από το Φιάνα Φέιλ – το μεγαλύτερο κόμμα του κοινοβουλίου – και η Χέδερ Χάμφρις από το κεντροδεξιό Φίνε Γκαέλ, που συγκυβερνά με το Φιάνα Φέιλ.