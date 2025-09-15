Φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης στοχοποιούν σήμερα, για ακόμη μια φορά την Κρήτη, παρουσιάζοντας την Αθήνα ως «συνεργό» του «γενοκτόνου» Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας.

Οι δημοσιεύσεις ενοχοποιούν την παρουσία ισραηλινών πλοίων σε ελληνικά λιμάνια και συνδέουν άμεσα την Ελλάδα με επιθέσεις κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας «Sumud».

Τουρκιγέ

«Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα ελληνικά λιμάνια για σφαγές! Αιματηρή συνεργασία στη Μεσόγειο»

Η εφημερίδα κατηγορεί την Ελλάδα ότι «άνοιξε την Κρήτη σε ισραηλινά πλοία» και ότι συντονίζεται με το Τελ Αβίβ για τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ισραηλινά πολεμικά πλοία που επισκέφθηκαν ελληνικά λιμάνια, και ιδίως την Κρήτη, βρίσκονταν πίσω από τις επιθέσεις με drones στον «Παγκόσμιο Στόλο Sumud».

Η εφημερίδα μιλά για «αιματηρή συνεργασία» Αθήνας–Τελ Αβίβ, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως χώρα που «υποβοηθά τη γενοκτονία».

«Η Κρήτη είναι σαν βάση του Ισραήλ»

Η ίδια εφημερίδα χαρακτηρίζει την Κρήτη «ισραηλινή βάση» και θέτει το ερώτημα, αν οι επιθέσεις κατά του στολίσκου Sumud ξεκίνησαν από πλοία που είχαν σταθμεύσει στο νησί.

Η Άγκυρα αφήνει να εννοηθεί πως η Αθήνα γνώριζε για τα drones και ενήργησε συντονισμένα με το Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «η ανοχή της Ελλάδας στις επιθέσεις θα προκαλέσει αντιδράσεις από τον ίδιο της τον λαό».

Σαμπάχ

«Η Ελλάδα είναι συνεργός στη γενοκτονία! Βρώμικη συμμαχία»

Σε συντονισμό η φιλοκυβερνητική «Σαμπάχ» επαναλαμβάνει το αφήγημα περί «βρώμικης συμμαχίας» Ελλάδας–Ισραήλ–Κύπρου, κατηγορώντας την Αθήνα ότι επέτρεψε σε «δολοφονικά ισραηλινά πλοία» να χρησιμοποιούν τις ακτές της.

Το δημοσίευμα συνδέει ευθέως την παρουσία ισραηλινών πλοίων στην Κρήτη με τις επιθέσεις στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια ώρα, κατηγορεί την Ελλάδα πως «αψηφά την οργή της διεθνούς κοινότητας και προδίδει τον ίδιο τον λαό της».

Η στοχοποίηση της Κρήτης από τον τουρκικό Τύπο δεν είναι καινούρια, αλλά πρώτη φορά για τη Γάζα. Τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν το νησί ως στρατηγικό ορμητήριο του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα κατηγορούν την Αθήνα ότι έχει μετατραπεί σε συνένοχο γενοκτονίας.