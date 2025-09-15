Η Τουρκία εμφανίζεται ολοένα και πιο ανήσυχη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκή Ακτούρκ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να επεκτείνει τις «απερίσκεπτες επιθέσεις» του, όπως έγινε στο Κατάρ, προκαλώντας γενικευμένη αποσταθεροποίηση που θα επηρεάσει ακόμη και την Τουρκία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Άγκυρα θεωρεί τις επιδρομές αυτές μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Ισραήλ για τη δημιουργία «ζώνης κατακερματισμένων και εξαρτημένων κρατών» γύρω του. Οι ανησυχίες εντείνονται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό Ισραήλ–Τουρκίας στη Συρία, όπου η Άγκυρα στηρίζει το νέο καθεστώς στη Δαμασκό με όπλα και εκπαίδευση, ενώ σύμφωνα με αναφορές το Ισραήλ κατέστρεψε πρόσφατα αποστολή αντιαεροπορικών όπλων που είχε αποστείλει η Τουρκία σε δυνάμεις πιστές στον αλ-Τζολάνι.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία επιταχύνει την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος. Κατά την επιχείρηση «Rising Lion» στο Ιράν, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την αύξηση παραγωγής πυραύλων για αεράμυνα και επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας. Τον περασμένο μήνα εγκαινίασε το ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό σύστημα «Steel Dome», ενώ έργα όπως το μαχητικό 5ης γενιάς KAAN προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Αρχισαν να χτίζουν καταφύγια

Παράλληλα η Τουρκία ξεκίνησε την κατασκευή καταφυγίων σε όλες τις 81 επαρχίες της, μετά από απόφαση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Ιούνιο. Την υλοποίηση έχει αναλάβει η κρατική υπηρεσία στέγασης (TOKI). Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο του πολέμου Ισραήλ–Ιράν, με σχετική έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Πληροφοριών να εισηγείται συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και καταφύγια για τον περιορισμό απωλειών αμάχων.

Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση υπόγειων σταθμών μετρό και κατασκευή σύγχρονων καταφυγίων σε πόλεις όπως η Άγκυρα. Σύμφωνα με το κανάλι NTV, στόχος είναι η προστασία των πολιτών από πολέμους, φυσικές καταστροφές ή ακόμη και πυρηνικές απειλές.



Τι ισχύει για καταφύγια Τουρκία

Παρότι στην Τουρκία από το 1987 βρίσκεται σε ισχύ ο Κανονισμός για τα Καταφύγια, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη καταφυγίου σε κτίρια συγκεκριμένου μεγέθους, στην πράξη η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χώροι που είχαν προβλεφθεί ως καταφύγια χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευσης ή αποθήκη, γεγονός που συγκαταλέγεται στα βασικά προβλήματα. Με το νέο έργο επιδιώκεται να μπει τέλος σε αυτές τις πρακτικές.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι με αυτή την εκτενή προσπάθεια η Τουρκία θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι σε πιθανά σενάρια φυσικών καταστροφών και κινδύνων για την ασφάλεια.