Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη από τη Σιναϊτική Αδελφότητα ως νέος ηγούμενός της.

Χωρίς αμφισβήτηση της διαδικασίας, οι δύο πλευρές της Αδελφότητας συντάχθηκαν ώστε επί 20 ψηφισάντων να λάβει 19 ψήφους, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή κατά το αρχαίο έθος.

Πλέον αναμένεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να κοινοποιηθεί και προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να ακολουθήσει η διαδικασία για τη χειροτονία του νέου ηγούμένου και αρχιεπισκόπου Σινά.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που διεξήχθη στη Σιναϊτική Αδελφότητα εκλογή νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ ήταν το 1973 όταν είχε εκλεγεί ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος, ύστερα από 52 χρόνια στην ηγουμενία, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, υπέβαλε την παραίτησή του.

