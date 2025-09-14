Σύντομα θ’ αρχίσει η λειτουργία της πρώτης μονάδας του πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας στο Άκουγιου, στην περιοχή Γκιουλναρ του νομού Μερσίνης, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Γενί Σιαφάκ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το οποίο συνοδεύεται από εννέα φωτογραφίες του σταθμού και της μονάδας, ο Γενικός Διευθυντής της «Akkuyu Nuclear Inc.», Sergey Butckikh δήλωσε ότι εκτελούνται εργασίες σε 4 μονάδες και προτεραιότητά τους είναι η πρώτη μονάδα. «Αυτή τη στιγμή εκτελούμε δοκιμές λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, όλος ο εξοπλισμός του συστήματος υποβάλλεται σε δοκιμές, ελέγχεται η λειτουργία του και προετοιμάζεται για ασφαλή λειτουργία. Μετά τις δοκιμές της πρώτης μονάδας, θα προχωρήσουμε στη λειτουργία της».

Ο κ. Butckikh πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα πολυάριθμα συστήματα στον πυρηνικό σταθμό θα λειτουργούν κανονικά κι άλλα θα λειτουργούν ως συστήματα ασφαλείας. Οι δοκιμές, συνέχισε, στοχεύουν στο να επαληθεύσουν την λειτουργία των συστημάτων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο κανονικής και πλήρους λειτουργίας του σταθμού στο μέλλον.

«Οι μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν αναπόσπαστο και κρίσιμο στάδιο των προετοιμασιών για τη λειτουργία. Η ολοκλήρωση των δομών θα καταδείξει ότι ο πυρηνικός σταθμός είναι πλήρως έτοιμος για λειτουργία».

Εξήγησε ότι αφού επαληθεύσουν τη σωστή λειτουργία ορισμένων μονάδων εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας, θα προχωρήσουν στη φόρτωση πυρηνικού καυσίμου. Στη συνέχεια, μόλις ο αντιδραστήρας φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο ισχύος, η τουρμπίνα θα περιστραφεί, όλες οι λειτουργίες θα δοκιμαστούν και θα ελεγχθούν και ο πυρηνικός σταθμός θα περάσει στο στάδιο λειτουργίας παραγωγής ενέργειας για να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία.

Ο κ. Butckikh ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες στη δεύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας του πυρηνικού σταθμού προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως και στον πρώτο αντιδραστήρα.

Προετοιμάζονται, είπε, για μια κρίσιμη φάση. «Θα ξεκινήσουμε τη συγκόλληση του κύριου αγωγού κυκλοφορίας στη δεύτερη μονάδα. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφαλή κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς, επειδή δείχνει ότι η δεύτερη μονάδα είναι έτοιμη για ένα συγκεκριμένο στάδιο. Σχεδιάζουμε επίσης να ολοκληρώσουμε σύντομα τη συναρμολόγηση και τη σκυροδέτηση του εσωτερικού προστατευτικού θόλου του κελύφους. Οι εργασίες συναρμολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη στην αίθουσα τουρμπίνας. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του στροβιλογεννήτριας βρίσκεται σε εξέλιξη».

Επισημαίνοντας ότι από την αρχή του έργου είχαν συγκροτηθεί κοινές ομάδες εργασίας με το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και το Ινστιτούτο Προτύπων της Τουρκίας είπε ότι προβλεπόταν ότι ο αριθμός των τουρκικών εταιρειών που συμμετείχαν στο έργο θα περιοριζόταν σε περίπου 400. Συνολικά, περίπου 2.000 εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο έργο μέχρι στιγμής, σημείωσε, τόσο ως προμηθευτές όσο και ως εργολάβοι, και ο ρυθμός κατασκευής έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Η Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι ο πυρηνικός σταθμός Άκουγου, ο οποίος αποτελείται από 4 αντιδραστήρες, ο καθένας με χωρητικότητα 1.200 μεγαβάτ, αναμένεται να καλύψει το 10% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία κι έχει προγραμματισμένη διάρκεια ζωής 60 ετών που μπορεί να παραταθεί για άλλα 20 χρόνια.

