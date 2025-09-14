Την τελευταία φορά που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ήταν για να δουν τον λευκό καπνό που ανακοίνωνε την εκλογή του νέου Πάπα, Λέοντα XIV. Και το Σάββατο το βράδυ, το πλήθος επανεμφανίστηκε για να παρακολουθήσει κάτι εντυπωσιακό προς τιμήν του Ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας: μια παράσταση με drones εμπνευσμένη από το έργο του Μιχαήλ Άγγελου του 16ου αιώνα «Η δημιουργία του Αδάμ» στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Η παράσταση με drones ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ευρώπη και οργανώθηκε από την Nova Sky Stories του Kimbal Musk με την άδεια της Αγίας Έδρας, η οποία έσπασε μια παράδοση αιώνων για να επιτρέψει την προβολή φωτός που συνόδευε την πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού τραγουδιστή Φαρέλ Γουίλιαμς και του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Η χορωδία Voices of Fire του Γουίλιαμς έφερε μια νότα γκόσπελ στο Βατικανό, ο Τζον Λέτζεντ τραγούδησε το «Bridge Over Troubled Water» και η Τζένιφερ Χάντσον ερμήνευσε ένα ντουέτο με τον Μποτσέλι Bocelli όσο τα 3.000 drones συγκεντρώθηκαν πάνω από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου για να αναπαράγουν το διάσημο άγγιγμα του Θεού που δημιουργεί τον Αδάμ, μαζί με μια drone εκδοχή της Πιετά και ένα πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου.

Καθώς τα μικροσκοπικά σημεία φωτός εμφανίζονταν και τακτοποιούνταν σε κάθε νέα διαμόρφωση, το πλήθος ξεσηκωνόταν: πρώτα με την τρισδιάστατη καρδιά, μετά με τα περιστέρια της ειρήνης και τα φωτοστέφανα που στόλιζαν την εκκλησία.

Η βραδιά τελείωσε με μια γιγαντιαία απόδοση της λέξης «JOY» (χαρά) από τα drones που γέμισαν τον ουρανό.

Ήταν μια στιγμή που χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να ετοιμαστεί κατάλληλα. Τα drones είναι μικρά, ζυγίζουν μόλις 340 γραμμάρια το καθένα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 16 εκατομμύρια χρώματα. Είναι δημιούργημα του Κίμπαλ Μασκ, του μικρότερου αδελφού του Ελον Μασκ, ο οποίος προσέγγισε για πρώτη φορά το Βατικανό με την ιδέα για μια φωτεινή παράσταση στις αρχές του 2024, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ακόμα ζωντανός. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη 18 μηνών προετοιμασίας. Εξασφάλιση αδειών, διαπραγμάτευση πρόσβασης και λεπτομερής προγραμματισμός επισκέψεων σε ένα από τα πιο σκιώδη μέρη της Γης.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συναυλία: