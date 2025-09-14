Τη λύπη τους για την επιχείρηση των αμερικανικών αρχών μετανάστευσης και την κράτηση τουλάχιστον 300 Νοτιοκορεατών εργατών σε εργοστάσιο της Τζόρτζια εξέφρασαν την Κυριακή (14/9) οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Σεούλ ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου έκανε τη σχετική δήλωση σε συνάντησή του με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Παρκ Γιουν-τζου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα το γεγονός να μην επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις.

Ο Λαντάου αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία, οι εργάτες από τη Νότια Κορέα δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με οποιεσδήποτε συνέπειες όταν επιστρέψουν και πάλι στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης πραγματοποίησαν έφοδο σε υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai και της LG Energy Solution (LGES) στη Τζόρτζια υπόθεση η οποία προκάλεσε κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης βιομηχανικής επένδυσης στην ιστορία της πολιτείας και είχε χαιρετιστεί ως τεράστια ώθηση για την οικονομία από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ. Περίπου μετά από μία εβδομάδα κράτησης σε μία εγκατάσταση κράτησης μεταναστών, οι εργαζόμενοι επέστρεψαν την Παρασκευή (12/9) στην πατρίδα τους.

Πηγή: cnn.gr