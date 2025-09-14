Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε χθες την ενεργοποίηση έρευνας για αθέμιτο ανταγωνισμό στις εισαγωγές συγκεκριμένων αναλογικών μικροκυκλωμάτων (τσιπ) που παράγονται στις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε μία δημοσιογραφική ερώτηση, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε πρόσφατα υπερβολική έμφαση στην αρχή της εθνικής ασφάλειας, παραβιάζοντας το πλαίσιο των ελέγχων στις εξαγωγές, τη δικαστική εξουσία εκτεταμένης εμβέλειας, ενώ με δόλο εμπόδισε και περιόρισε τις εισαγωγές κινεζικών μικροκυκλωμάτων, αλλά και προϊόντων που παράγει η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Οι πρακτικές αυτές παραβίασαν σε σοβαρό βαθμό τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ζημιώνοντας τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων

Το Πεκίνο είναι κάθετα αντίθετο στις πρακτικές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua

