Μετά από ανάρτηση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, έλαβε τέλος ο συναγερμός που είχε σημάνει λόγω παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τούσκ δήλωσε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει αρθεί και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.



Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του, ο κ. Τουσκ αναφέρει:

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

«Ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Παραμένουμε σε επιφυλακή.»



Νωρίτερα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το Σάββατο, λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, και το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με Reuters.

Πηγή: ertnews.gr