Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στη Ρώμη σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IAI), επεσήμανε τη στρατηγική σημασία της σύμπραξης Άγκυρας – Ρώμης. «Η συνεργασία της Τουρκίας με την Ιταλία απλώνεται σαν τα φτερά ενός αετού στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Δεν πρόκειται για συμμαχία συμφερόντων, αλλά για μια στρατηγική σύμπραξη που πηγάζει από την κοινή ιστορία, τη γεωγραφία και το μέλλον».

Ο Φιντάν υπογράμμισε πως σε μια εποχή παγκόσμιας μετάβασης, η συνεργασία με την Ιταλία «δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο ζωτικής σημασίας», ενώ σημείωσε πως οι δύο χώρες μπορούν να διαμορφώσουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Με έμφαση στις πρακτικές διαστάσεις της συνεργασίας, ο Φιντάν ανέφερε: «Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας στους τομείς της άμυνας, της βιομηχανίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενεργειακής ασφάλειας και των διαδρόμων, της κλιματικής αλλαγής, της επιστήμης και της τεχνολογίας και, φυσικά, των διασυνδέσεων και των εμπορικών οδών».

Παράλληλα, υπενθύμισε πως η Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, ενώ η Ιταλία διαθέτει «μοναδική εξειδίκευση», γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία τους μέσω κοινών ασκήσεων και δράσεων κατά της τρομοκρατίας.

Η ρητορική Φιντάν έδωσε έμφαση και στο κοινό όραμα για την Αφρική, τονίζοντας: «Μπορούν να διευρυνθούν περαιτέρω οι κοινές δυνατότητες για την Αφρική, στο πλαίσιο του κοινού οράματος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε για την ευημερία της Αφρικής».

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσθεσε: «Πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την παράνομη μετανάστευση, να επενδύσουμε στην άνοδο της Αφρικής και να αναμορφώσουμε το διεθνές σύστημα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων, αλλά και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και των δεξαμενών σκέψης».

Το ιταλικό κλειδί

Η ανάλυση του Φιντάν στράφηκε και προς την ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της Ιταλίας: «Η χώρα που θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε αυτή την ανανέωση είναι η Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια, η Ιταλία έχει χαράξει μια ανεξάρτητη στρατηγική πορεία. Αυτές οι πολιτικές συνάδουν με το όραμα της Τουρκίας για μια ισχυρότερη Μεσόγειο».

Εκτίμησε ότι «οι γεωπολιτικές αναταραχές που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή ήπειρος μπορούν να αποτραπούν με το να είναι η Τουρκία στο τραπέζι της ΕΕ».

Γάζα, Ουκρανία και Συρία: Τα ανοιχτά μέτωπα

Η διπλωματική του γλώσσα έγινε αιχμηρή στο θέμα της Γάζας: «Η αποδοχή της πραγματικότητας στη Γάζα και η έκθεση των εγκλημάτων που διαπράττει το Ισραήλ κατά της ανθρωπότητας είναι το πρώτο βήμα για έναν δίκαιο κόσμο. Δεν χρειάζονται υπεκφυγές: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηχηρή υποστήριξη της Ιταλίας θα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε πως «ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση είναι η διπλωματία», υπενθυμίζοντας τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης.

Όσον αφορά τη Συρία, επεσήμανε ότι «το να σμίξει η Συρία με τη σταθερότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη».