Η πρόσφατη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, είναι η τελευταία στη σειρά απόδειξη ότι η πολιτική βία θα πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη στην Αμερικανική κοινωνία. Στοιχεία δείχνουν ότι στο παρελθόν υπήρξε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων όπως η δολοφονία του Κερκ, όπως και άλλες παράνομες ενέργειες έναντι δημοσίων προσώπων. Για το συγκεκριμένο συμβάν όμως, από τη μία επιρρίπτονται ευθύνες κατά των Δημοκρατικών, από την άλλη γίνεται απόδοση ευθυνών προς τον χώρο της δεξιάς. Παράλληλα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Γιούτα, σχηματίζει την άποψη ότι η πολιτική χωρίζεται εν γένει σε «Αυτούς και Εμείς», με αποτέλεσμα δημιουργίας συγκρούσεων.

Τον περασμένο χρόνο, εκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποτέλεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας, υπήρξαν πολλές άλλες περιπτώσεις προσώπων που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα συγκαταλέγονται νομοθέτες, δικαστές όπως και υπάλληλοι τοπικών εκλογών, γεγονός που καθιστά τη βία μία συνεχής απειλή για τα δημόσια πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, κατά το 2024, εξαπολύθηκαν 9.500 απειλές και ανησυχητικές δηλώσεις εναντίον μελών του Κογκρέσου, των οικογενειών και του προσωπικού τους, όπως και του συγκροτήματος του Καπιτωλίου. Συγκριτικά, το 2023 ο αριθμός ήταν μειωμένος, φθάνοντας συγκεκριμένα τις 8000 περιπτώσεις, ενώ το 2017, δεν ξεπέρασε συνολικά τις 4000. Παλαιότερα, υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπως η δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτή της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, αλλά και του συζύγου της, καθώς και η απόπειρα δολοφονίας, κατά το έτος 2017, εναντίον του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή της Λουϊζιάνα, Στιβ Σκαλίς, η οποία σχεδόν να του στοιχίσει τη ζωή.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ της WSJ, στο στόχαστρο είχαν μπει δικαστές όπως και εισαγγελείς όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Σε σύγκριση με το 2021, οι απειλές κατά ομοσπονδιακών δικαστών διπλασιάστηκαν σε 457 κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2023, με βάση την Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Marshals. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, o Τραμπ χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική». Την παρούσα στιγμή, το κίνητρο και η ψυχική κατάσταση του δράστη παρόλο που παραμένουν άγνωστα, ο πρόεδρος Τραμπ αναβίωσε μια διαμάχη μεταξύ ορισμένων Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, ότι η αριστερά θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για πρόσφατα περιστατικά βίας. Επιπλέον, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι «Για χρόνια, τα άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς κάνουν σύγκριση υπέροχων Αμερικανών όπως ο Τσάρλι με τους Ναζί όπως και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου».

Προσθέτοντας ανέφερε ότι «Αυτού του είδους η ρητορική είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως». Σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, συμπεριέλαβε θύματα τόσο από τον αριστερό όσο και από τον δεξιό πολιτικό χώρο, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι «Τίποτα από όσα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που έχει διαλυθεί». Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, σύμφωνα με την WSJ, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην πολιτική, απάντησε: «Γιατί δεν ξεκινάτε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών; Και με κάθε άσχημο ιντερνετικό αστείο που έχει δημοσιεύσει και κάθε άσχημη λέξη που έχει πει».

Επιπλέον, η Γουόρεν σε δηλώσεις της, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύσει το προαναφερόμενο βίντεο, έδειξε μια εικόνα που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η συγκεκριμένη εικόνα έδειχνε ελικόπτερα πάνω από τον ορίζοντα του Σικάγο, μαζί με φλόγες που φαινόταν να προέρχονται από βομβαρδισμούς σε πολεμική σύγκρουση. Σχετικά με αυτό, η Γουόρεν τόνισε ότι «Όταν δημοσιεύει πράγματα όπως έκανε πριν από μερικές μέρες, προσπαθώντας να δείξει μια ολόκληρη πόλη να καίγεται, τότε απλά δεν θέλω να ακούσω κάτι τέτοιο από τους Ρεπουμπλικάνους».

Καταληκτικά, όπως αναφέρει και η WSJ, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ θα πρέπει να θεωρείται ένα γεγονός που θα οξύνει περισσότερο την εχθρότητα σε κομματικό επίπεδο, ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Άλλωστε, η Λιλιάνα Μάνσον, καθηγήτρια πολιτικής ταυτότητας στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, είχε δηλώσει για την Αμερικάνικη πολιτική σκηνή ότι διαχωρίζεται σε «Αυτούς και σε Εμείς». Πρόσθεσε επίσης ότι «Δεν είναι απλώς θέμα του αν εμείς έχουμε την πολιτική εξουσία έναντι της εξουσίας που έχουν αυτοί. Είναι θέμα της επιβίωσής μας έναντι της επιβίωσής τους».

Επιμέλεια Ανδρέας Ξενόπουλος