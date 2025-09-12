Με έντονο συναισθηματικό τόνο, ο Ερντογάν πρόβαλε σήμερα την Κωνσταντινούπολη ως ανεπανάληπτο μνημείο ιστορίας και πνευματικότητας, σε αντιδιαστολή με όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου.

Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Πέντε ζωγράφοι, μια πόλη, αγαπημένη μου Κωνσταντινούπολη», εξέφρασε τη μεγάλη του υπερηφάνεια.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια θέλω να δηλώσω ότι ταξίδεψα από την Ασία έως την Αμερική και από την Αφρική έως την Ευρώπη, επισκεπτόμενος εκατοντάδες πόλεις του κόσμου για διαφορετικούς λόγους. Ωστόσο, καμία δεν συγκρίνεται με την Κωνσταντινούπολη· με την ιστορία της, τη φύση της, τη θρησκευτικότητά της και τις ομορφιές που είναι κεντημένες σε κάθε της σπιθαμή, δεν συνάντησα πουθενά αλλού κάτι ανάλογο».

Τα έργα ως μνημεία αιωνιότητας

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν περιορίστηκε στη ρομαντική διάσταση. Μετέτρεψε τον λόγο του σε κατάλογο «ιστορικών έργων» που, κατά τον ίδιο, τον καθιερώνουν στη συνείδηση των πολιτών ως συνεχιστή ενός μεγαλείου που ξεπερνά τις εποχές.

«Από το Μαρμαράι ως το τούνελ της Ευρασίας, από τη Γέφυρα Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ ως το Μεγάλο Τζαμί Τσαμλιτζά, από το Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης ως το Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ, από την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού έως τη Βιβλιοθήκη Ραμί και τόσα άλλα, βρισκόμαστε στην ευτυχία να αφήνουμε στην Κωνσταντινούπολη διαχρονικά έργα και μνημεία που, με το θέλημα του Θεού, θα μνημονεύονται επάξια στο μέλλον».

Η ευθύνη απέναντι στον Πορθητή

Κλείνοντας τον λόγο του, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την Κωνσταντινούπολη «κληρονομιά του Πορθητή», υπογραμμίζοντας ότι η δική του πολιτική πορεία αντλεί έμπνευση από το ιστορικό αυτό βάρος.

«Θέλω να το πω εδώ ξεκάθαρα: όπως πριν από 30 χρόνια, έτσι και σήμερα πορευόμαστε με την έμπνευση που αντλούμε από την Κωνσταντινούπολη — με τη συνείδηση να σταθούμε αντάξιοι αυτής της πόλης και με την ευθύνη να προστατεύουμε την κληρονομιά του σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητή».