Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της διείσδυσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε μια κίνηση στην οποία προέβησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχει κληθεί σήμερα το πρωί. Θα του πούμε (...) ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Είτε από πρόθεση είτε όχι, είτε τυχαία είτε όχι, όλα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αναρίθμητες προκλήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Η διείσδυση, η οποία κρίθηκε σκόπιμη από τη Βαρσοβία, 19 φερόμενων ως ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, προκάλεσε την ομόφωνη καταδίκη των ευρωπαίων συμμάχων.

Η Πολωνία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία κάλεσαν επίσης τις τελευταίες μέρες τους πρεσβευτές της Ρωσίας ή τους επιτετραμμένους των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στα υπουργεία Εξωτερικών τους σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Οι διεισδύσεις αυτές δεν είναι κάτι το καινούργιο, δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. «Είναι μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας για να μας εκφοβίσει, για να μας δοκιμάσει», αντέδρασε.

Πέραν της καταδίκης, ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία «έδειξε αμέσως τη διαθεσιμότητά της για να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της προστασίας αυτού που ονομάζουμε ανατολική πτέρυγα του NATO, δηλαδή της ανατολικής Ευρώπης».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ως εκ τούτου χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά Rafale.

Αυτά θα έχουν «ως αποστολή τον εντοπισμό και, αν είναι απαραίτητο, την καταστροφή φορέων drones που θα απειλούσαν το πολωνικό έδαφος. Κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική του Κιέβου για την απουσία συγκεκριμένων αντιδράσεων από την πλευρά των Ευρωπαίων, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό απάντησε ότι ολλανδικά και ιταλικά αεροσκάφη κατέρριψαν ρωσικά drones «σε βάθος μερικών δεκάδων χιλιομέτρων στο πολωνικό έδαφος». «Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή αντίδραση», σχολίασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters