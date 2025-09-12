Η τουρκική πολιτική σκηνή παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πρώτη εμφάνιση του Εκρέμ Ιμάμογλου ενώπιον δικαστή στην υπόθεση του πτυχίου του, μια δίκη που έχει αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα και πολιτική σημασία.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία της δίκης του φυλακισμένου υποψηφίου για την προεδρία του CHP και δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (IMM), Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δικάζεται με την κατηγορία της «πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων», μεταφέρθηκε από το Τσάγλαγιαν στις φυλακές Σηλυβρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 8 ετών και 9 μηνών. Η κατηγορία αφορά διαδοχική πλαστογραφία επίσημων εγγράφων, ενώ η υπόθεση είναι ευρύτερα γνωστή ως «Υπόθεση Πτυχίου».

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει σήμερα στις 11:00 π.μ. Στη δίκη αναμένεται η παρουσία του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, βουλευτών του CHP, δημάρχων και μελών του κόμματος, οι οποίοι θα μεταβούν στη Σηλυβρία για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της δίκης