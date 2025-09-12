Το κλείσιμο των σχολείων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχε τεράστιο μακροπρόθεσμο κόστος, ενώ αντίθετα άλλα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, είχαν καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία με μικρότερο κόστος, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Αυτό διαπιστώνει έρευνα με επικεφαλής το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Κέντρο Δημογραφικής Επιστήμης Leverhulme, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "BMC Global and Public Health".

Οι ερευνητές ανέλυσαν έντεκα διαφορετικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ το 2020, πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια, συνδυάζοντας τη μοντελοποίηση ασθενειών με την οικονομική ανάλυση για να υπολογίσουν τόσο τα οφέλη για την υγεία όσο και το κόστος για την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πριν από τον εμβολιασμό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βασίστηκαν εξ ολοκλήρου σε μη φαρμακευτικά μέτρα, όπως οι υποχρεωτικές μάσκες, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εξετάσεις, η ιχνηλάτηση επαφών και το κλείσιμο εγκαταστάσεων για τον έλεγχο του ιού.

Υπολογίζεται ότι το κλείσιμο σχολείων απέτρεψε περίπου 77.200 θανάτους από COVID-19 και μείωσε τα ποσοστά μετάδοσης κατά 8,2%, αλλά δημιούργησε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μελλοντικών οικονομικών απωλειών εξαιτίας της κατεστραμμένης εκπαίδευσης. Οι μαθητές έχασαν πάνω από 0,35 σχολικά έτη μάθησης, με ορισμένες πολιτείες να διατηρούν τα σχολεία κλειστά για σχεδόν ολόκληρο το σχολικό έτος 2020-2021.

Την ίδια ώρα, οι υποχρεωτικές μάσκες μείωσαν τη μετάδοση κατά 19%, με αποτέλεσμα το μέτρο αυτό να είναι πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών με ελάχιστο κόστος. Τα τεστ και η ιχνηλάτηση επαφών αποδείχθηκαν επίσης αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος εφαρμογής.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ένας βέλτιστος συνδυασμός παρεμβάσεων θα μπορούσε να είχε μειώσει τον συνολικό αντίκτυπο της πανδημίας στις ΗΠΑ από 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, σώζοντας παράλληλα πάνω από 100.000 επιπλέον ζωές.

Όπως τονίζουν, τα ευρήματα παρέχουν ένα σχέδιο για τον μελλοντικό σχεδιασμό πανδημιών, προσφέροντας συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την οικονομική και κοινωνική αναστάτωση. Συγκεκριμένα, η ταχεία ανάπτυξη τεστ, η ιχνηλάτηση επαφών, οι υποχρεωτικές μάσκες και η κοινωνική αποστασιοποίηση, σε συνδυασμό με το στοχευμένο κλείσιμο εγκαταστάσεων, θα μπορούσαν να ελέγξουν παρόμοια μελλοντικά ξεσπάσματα πανδημιών χωρίς τεράστιο εκπαιδευτικό κόστος.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ