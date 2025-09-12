Εδώ και μέρες ο τουρκικός Τύπος αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ στο αποψινό παιχνίδι Ελλάδας–Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ, παρουσιάζοντάς το όχι μόνο ως αθλητική αναμέτρηση, αλλά και ως το κυρίαρχο «ελληνοτουρκικό θέμα» της περιόδου.

Τα πολιτικά, ενεργειακά ή διπλωματικά ζητήματα περνούν σε δεύτερο πλάνο και η μονομαχία των δύο εθνικών ομάδων έχει μετατραπεί σε σημείο εθνικού ενδιαφέροντος και προβολής.

Χουριέτ – «Συζήτηση στην Ελλάδα: Πώς και με ποιον θα διατηρήσουμε τον Αλπερέν Σενγκούν;»

Η «Χουριέτ» αναδεικνύει την ανησυχία που –κατά την παρουσίασή της– επικρατεί στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα περιοριστεί ο Αλπερέν Σενγκούν, τονίζοντας πως ο νεαρός NBAer αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τουρκικής ομάδας. Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη συζήτηση αυτή ως απόδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει η Τουρκία στο φετινό Ευρωμπάσκετ και καταγράφει το κλίμα ανησυχίας για την επιρροή που μπορεί να έχει ο Σενγκούν στο παιχνίδι.

Τουρκιγέ – «Ένα ολόκληρο έθνος περιμένει τον τελικό! Ο αντίπαλος των 12 γιγάντων είναι η Ελλάδα»

Η εφημερίδα «Τουρκιγέ» προσεγγίζει το ματς μέσα από το πρίσμα της εθνικής υπερηφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι οι «12 Γίγαντες» βρίσκονται για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια τόσο κοντά στον τελικό. Στο εκτενές ρεπορτάζ παρουσιάζεται η πορεία της τουρκικής ομάδας με 7 σερί νίκες, η καθοριστική παρουσία του Αλπερέν Σενγκούν, αλλά και η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του τραυματία αρχηγού Τσεντί Οσμάν. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα παραμένει παραδοσιακά δύσκολος αντίπαλος, με 11 νίκες στις 14 μέχρι τώρα επίσημες συναντήσεις των δύο χωρών.

Η προβολή της αναμέτρησης Ελλάδας–Τουρκίας από τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα αποδεικνύει ότι το αποψινό παιχνίδι ξεπερνά τα όρια ενός ημιτελικού μπάσκετ. Για την τουρκική κοινή γνώμη, το παρκέ της Ρίγας έχει μετατραπεί σε νέο πεδίο «ελληνοτουρκικής αναμέτρησης», με όρους που θυμίζουν περισσότερο εθνικό παρά αμιγώς αθλητικό ανταγωνισμό.