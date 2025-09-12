Η δημόσια τηλεόραση της Ιρλανδίας (RTÉ) ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026 εάν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. Είναι ο δεύτερος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, μετά τη Σλοβενία, που έθεσε τη συμμετοχή του υπό αυτόν τον όρο. Το RTÉ επικαλέστηκε τη μαζική απώλεια ζωών στη Γάζα, τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων και την απαγόρευση πρόσβασης σε διεθνή μέσα.

Παρόμοιες θέσεις έχουν εκφραστεί και στην Ισπανία με τον ο υπουργό Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου για «εξόντωση άοπλου λαού».

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision, συνεχίζει διαβουλεύσεις με τα μέλη της και έχει παρατείνει την προθεσμία συμμετοχής έως τον Δεκέμβριο, ώστε να υπάρξει πιθανή ψηφοφορία για το θέμα του Ισραήλ. Ο διευθυντής του διαγωνισμού δήλωσε πως η EBU κατανοεί τις ανησυχίες και θα σεβαστεί όποια απόφαση λάβει κάθε μέλος.

Άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς (Ισλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Βρετανία) βρίσκονται σε στάδιο διαβουλεύσεων, με ορισμένους να υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα αλλά και τη σημασία του διαγωνισμού για τη μουσική βιομηχανία και το κοινό τους.

Το Ισραήλ, μέσω του δημόσιου καναλιού Kan, έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή, παρά τις πιέσεις και τις διεθνείς αντιδράσεις.