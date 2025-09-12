Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης προχθές Τετάρτη βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας του Μεξικού ανέβηκε στους 8 νεκρούς χθες Πέμπτη, ενώ πάνω από είκοσι τραυματίες συνέχιζαν ακόμη να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα νωρίτερα χθες, έκανε λόγο για έξι νεκρούς και κάπου 90 τραυματίες.

«Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων», είπε η δήμαρχος της πρωτεύουσας, η Κλάρα Μπρουγάδα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την επομένη του δυστυχήματος στην Ισταπαλάπα, εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή στο ανατολικό τμήμα της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Συνολικά, η έκρηξη είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 94 άνθρωποι, διευκρίνισε η κ. Μπρουγάδα. Οι 22 από αυτούς, ανάμεσά τους κι ο οδηγός του φορτηγού, νοσηλεύονται «σε κρίσιμη κατάσταση», καθώς έχουν υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού, άλλοι έξι «σε σοβαρή κατάσταση». Κάπου 70 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομεία.

Το φορτηγό, που μετέφερε περίπου 50.000 λίτρα αερίου, ανατράπηκε μετά το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς κυκλοφορούσε σε πολυσύχναστη οδική αρτηρία.

Υπερβολική ταχύτητα;

«Σχηματίστηκε τεράστιο τοξικό νέφος, που τελικά ανεφλέγη και προκάλεσε τις φλόγες» πελώριου μεγέθους, που ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, εξήγησε η Μίριαμ Ουρσούα, γραμματέας αντιμετώπισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας του δήμου της πρωτεύουσας.

Η δικαιοσύνη διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Η εισαγγελέας Μπέρτα Αλκάλδε εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να οφειλόταν στην ανάπτυξη «υπερβολικής ταχύτητας» από τον οδηγό.

Η δήμαρχος της πόλης του Μεξικού Μπρουγάδα τόνισε πως η αυτοδιοίκηση θα επιδιώξει να ρυθμιστεί πιο αυστηρά η κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν καύσιμα ή εύφλεκτες ουσίες στη μητρόπολη των 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων, για να προληφθεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών.

Το ζήτημα «δεν είναι απλά η επιβολή ποινών ή η καταβολή αποζημιώσεων, αλλά το να εξασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο», τόνισε από την πλευρά της και η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, κατά την διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, αναφερόμενη στο «τραγικό» δυστύχημα.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που εκδίδουν άδειες για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών θα εξετάσουν εκ νέου τους κανονισμούς που εφαρμόζονται, υποσχέθηκε.

Σε οπτικό υλικό από κινητά τηλέφωνα που μεταδόθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησε εν ριπή οφθαλμού σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονταν θύματα με καμένα ρούχα και εμφανή εγκαύματα, όπως και γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, επίσης με εγκαύματα.

Εκατοντάδες μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και στρατιωτικοί συμμετείχαν προχθές Τετάρτη στην επιχείρηση διάσωσης.

Στον τόπο της έκρηξης απέμεναν σχεδόν απανθρακωμένα κουφάρια οχημάτων, χωρίς λάστιχα, ούτε παράθυρα.

Στην Ισταπαλάπα ζουν κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά στο Μεξικό, χώρα με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι κανόνες ασφαλείας σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται παρά πλημμελώς.

Μόλις τη Δευτέρα, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 41 τραυματίστηκαν στη σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στο Ατλακομούλκο, περίπου εξήντα χιλιόμετρα από το κέντρο του Μεξικού.

