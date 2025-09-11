Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης εποικισμού, το οποίο θα διχοτομήσει εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία δικού τους κράτους.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου πρόκειται να προστεθούν χιλιάδες νέες κατοικίες.

Τον περασμένο μήνα, το σχέδιο Ε1 — το οποίο θα διαιρέσει τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ — έλαβε την τελική έγκριση.

Πηγή: ert.gr