Χάος επικράτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν δεν επετράπη να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, μετά τη δολοφονία του στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως ο Τσάρλι Κερκ μιλούσε την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, στη Γιούτα, όταν πυροβολήθηκε θανάσιμα από ελεύθερο σκοπευτή. Ήταν 31 ετών και είχε σταθερή παρουσία στη συντηρητική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ.

BREAKING: Left-wing MEPs in the European Parliament refuse to observe a minute's silence for Charlie Kirk. pic.twitter.com/i1t0lBzFyn — Remix News & Views (@RMXnews) September 11, 2025

Η πρωτοβουλία προτάθηκε αρχικά από τον Τσάρλι Βάιμερς, ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να σβήσει», σύμφωνα με emails που εστάλησαν σε δεκάδες ευρωβουλευτές, αναφέρει το Politico.

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προάσπισης των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε ο επικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας ESN, Ρενέ Αουστ από το AfD.

Patriots and conservatives demanded a minute of silence in the European Parliament today for Charlie Kirk.

As it was expected that the socialist chair wouldn't allow it, @weimers parliamentarian said he'll yield his time for silence.

The socialist chair deliberately started… pic.twitter.com/kfyyDhytOX — András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) September 11, 2025

Ωστόσο, η Μετσόλα απέρριψε την πρόταση, με εκπρόσωπο της προέδρου του Κοινοβουλίου να δηλώνει: «Τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την πρόεδρο στην έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη της ολομέλειας είχε πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν υπάρξει αίτημα για τήρηση λεπτού σιγής, το αίτημα πρέπει να προέρχεται από πολιτική ομάδα ώστε να πραγματοποιηθεί στην έναρξη της συνόδου. Αν υπάρξει αίτημα, μπορεί βεβαίως να γίνει τον Οκτώβριο».

Αντ' αυτού, στον Βάιμερς «επετράπη να κάνει παρέμβαση επί της διαδικασίας, αυτό ήταν που συμφωνήθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματός του, των Σουηδών Δημοκρατών.

Ο Βάιμερς ξεκίνησε τη δήλωσή του, στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για σιωπηλό φόρο τιμής, αλλά η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προήδρευε της συνεδρίασης, Καταρίνα Μπάρλεϊ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον διέκοψε — προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές, οι οποίοι χτυπούσαν τα έδρανα και φώναζαν.

«Το έχουμε συζητήσει, και γνωρίζετε ότι η πρόεδρος είπε όχι για το λεπτό σιγής», είπε η Μπάρλεϊ, απαντώντας στις διαμαρτυρίες των ευρωβουλευτών. Η δήλωσή της προκάλεσε χειροκροτήματα από τις κεντρώες και αριστερές πολιτικές ομάδες.

Κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι και αριστεροί απέφυγαν να σχολιάσουν την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι ήταν απόφαση της προέδρου του Κοινοβουλίου.