Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης κατέθεσε η Τουρκία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της δημοσιογράφου του euronews Μαρίας Ψαρά.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο σαββατοκύριακο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει πως όσο η Άγκυρα επιδεικνύει αναθεωρητισμό και όσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα.



Πηγή: Εuronews.gr