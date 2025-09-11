Ανησυχία προκάλεσαν οι εικόνες που καταγράφηκαν στις όχθες της λίμνης Τέρκος, μιας από τις μεγαλύτερες πηγές πόσιμου νερού της Κωνσταντινούπολης. Στην περιοχή Μπαλαμπάν, παρατηρήθηκαν πράσινες κηλίδες στην επιφάνεια της λίμνης και αφρός που συγκεντρώθηκε κατά μήκος της ακτής. Το φαινόμενο κατέγραψε από ψηλά κάμερα drone, εντείνοντας τα ερωτήματα για την προέλευσή του.

Η έντονη αλλαγή χρώματος του νερού και οι αφρώδεις σχηματισμοί δημιούργησαν προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής, καθώς το Τέρκος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροδοτικούς ταμιευτήρες της πόλης.





İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nde görülen olağan dışı renk ve köpükler endişeye yol açtı. pic.twitter.com/eRh8iFpOFs — TRT HABER (@trthaber) September 11, 2025

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λένε οι ντόπιοι



Ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι επιμένουν ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Ο Mustafa Taşdelen, που ζει στην περιοχή και επισκέπτεται τη λίμνη εδώ και 23 χρόνια, υποστήριξε ότι το πράσινο χρώμα στο νερό εμφανίζεται συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τον χειμώνα εξαφανίζεται. «Οι αφροί είναι φυσιολογικοί, το γνωρίζουν όλοι οι ντόπιοι. Δεν υπάρχει κάποιο απόβλητο. Αν υπάρχει υποψία για ρύπανση, πιθανόν να προέρχεται από τα καΐκια που βρίσκονται στο κέντρο της λίμνης, αλλά κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει με σιγουριά», τόνισε.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, οι εικόνες από τη λίμνη συνεχίζουν να προκαλούν ερωτήματα, καθώς η προστασία των υδάτινων πόρων της Κωνσταντινούπολης παραμένει ζήτημα ύψιστης σημασίας για εκατομμύρια κατοίκους.