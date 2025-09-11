Ένα ζευγάρι εβραίων τουριστών, με καταγωγή από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε επίθεση από δέκα άτομα σε κεντρική περιοχή της Βενετίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων εβραίων που έγινε στόχος επίθεσης από μέρους δέκα νέων βορειοαφρικανικής καταγωγής εξαιτίας της ενδυμασίας του.

Η εφημερίδα La Stampa γράφει ότι οι δράστες προπηλάκισαν, χαστούκισαν και τραυμάτισαν στο πόδι τους δυο τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν -μάταια- να απομακρυνθούν.

Ένας από τους δέκα νέους, τέλος, απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο ροτβάιλερ, που είχε μαζί του, για να τους δαγκώσει. Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ