Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα μεταβεί στην Ιταλία στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2025 για να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι. Η συνάντηση θα αφορά τις διμερείς σχέσεις, καθώς και θέματα όπως η ενέργεια, η αμυντική βιομηχανία και οι εξελίξεις στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συζητηθούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου της αύξησης του όγκου του διμερούς εμπορίου σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης θα είναι επίσης ένα από τα σημαντικά θέματα της ατζέντας. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν θα τονίσει «τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και τη σημασία της εμβάθυνσης των σχέσεων στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Η ενέργεια θα είναι ένα βασικό θέμα της συνάντησης. Ο Φιντάν αναμένεται να αξιολογήσει τις ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας στη Μεσόγειο και να μεταφέρει το μήνυμα ότι «όλα τα κράτη πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιπλέον, στην ατζέντα περιλαμβάνονται η αμυντική βιομηχανία, η επιστήμη, η τεχνολογία, αλλά και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ο Φιντάν αναμένεται να ζητήσει την υποστήριξη της Ιταλίας για το διεθνές κάλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς το Ισραήλ ώστε να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα». Συζητήσεις θα γίνουν επίσης για τη Συρία, την Ουκρανία και το Ιράν.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη συχνότητα των επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας. Ενδεικτικά, η διακυβερνητική σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2025, ενώ ακολούθησε η τριμερής σύνοδος κορυφής Τουρκίας–Ιταλίας–Λιβύης την 1η Αυγούστου 2025.