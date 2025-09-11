Στην Κύπρο φθάνει απόψε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ, όπως ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, η συνάντησή της με τον κ. Τατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως είχε δηλώσει στη Νέα Υόρκη ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή της στο νησί η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει ετοιμότητα για την επικείμενη συνάντησή του με την κ. Ολγκίν, αναφέροντας πως "έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε".

Είπε πως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί την Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα υπάρξει συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τ/κ ηγέτη.

Πρόσθεσε ακόμα ότι, παρά το γεγονός ότι η κ. Ολγκίν είχε αναγκαστεί για προσωπικούς λόγους να αναβάλει προηγουμένως την επίσκεψή της στην Κύπρο, "και παρά το σύντομο του χρονικού διαστήματος, η κάθοδός της ανάμεσα σε άλλα είναι και ένδειξη της πολιτικής βούλησης του ΓΓ του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, τόσο προς την κατεύθυνση των όσων έχουμε συμφωνήσει αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών».

Είμαστε έτοιμοι, είπε, «για αυτή τη συνάντηση, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, για το πως θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω και στα δύο επίπεδα που προανέφερα και σε αυτά που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν, γιατί το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ