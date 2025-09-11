Η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ εξέδωσε πριν από περίπου 2 βδομάδες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα που απαιτεί τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον να διατηρούν κλασικό αρχιτεκτονικό ύφος εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη, Το διάταγμα του Τραμπ αφορά έργα άνω των 50 εκατ. δολαρίων, αν και προβλέπει εξαιρέσεις για στιλ όπως ο Μπρουταλισμός (brutalism) ή ο Δεκοστρουκτιβισμός (deconstructivist), με ειδική έγκριση του προέδρου.

Το διάταγμα παρουσιάζεται ως «επιστροφή στην ομορφιά» της δημόσιας αρχιτεκτονικής και θα επηρεάσει νέα ομοσπονδιακά έργα, όπως δικαστικά μέγαρα σε διάφορες πόλεις.

Ουσιαστικά το νομοσχέδιο τροποποιεί μόνιμα τις «Κατευθυντήριες Αρχές για την Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική», κάνοντας την κλασική και την παραδοσιακή σχεδίαση πρώτη επιλογή για τα δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση Harris το 2020, το 72% των Αμερικανών προτιμά παραδοσιακή αρχιτεκτονική για ομοσπονδιακά κτίρια.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο κατέθεσαν νομοσχέδιο που επιδιώκει να μονιμοποιήσει το πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για την «επιστροφή» της κλασικής αρχιτεκτονικής στα ομοσπονδιακά κτίρια

Υποστηρικτές, όπως ο πρόεδρος του National Civic Art Society, τονίζουν ότι τα νέα κτίρια θα γίνουν ξανά «ευγενή σύμβολα της δημοκρατίας». Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες αρχιτεκτονικές οργανώσεις που αντιδρούν, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «κοιτά πίσω και όχι μπροστά» και ότι ο Μπρουταλισμός, αν και συχνά αμφιλεγόμενος, αποτελεί σημαντικό τμήμα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το διάταγμα συνδέεται επίσης με ευρύτερες κινήσεις του Λευκού Οίκου να ελέγξει περισσότερο τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων έργων ανακαίνισης, κατεδαφίσεων και νέων διορισμών στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού. Παραδείγματα όπως το FBI Hoover Building και άλλα ομοσπονδιακά συγκροτήματα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς αντιμετωπίζουν κριτικές για την αισθητική τους αλλά και σοβαρά προβλήματα συντήρησης.