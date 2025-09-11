Gen Z ή αλλιώς γενιά Ζ η οποία μέσα σε λίγα 24ωρα κινητοποιήθηκε στο Νεπάλ.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι πολίτες, καθοδηγούμενοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τροφοδοτούμενοι από την οργή για τη διαφθορά και την ανεργία, κινητοποιήθηκαν μαζικά με τραγικό απολογισμό 19 νεκρούς από τις συγκρούσεις που ακολούθησαν.

Χιλιάδες νέοι στο Νεπάλ απέδειξαν ότι ούτε η λογοκρισία ούτε η κρατική καταστολή μπορούν να σταματήσουν μια γενιά που ζητά αλλαγή. Το αποτέλεσμα; Η παραίτηση του πρωθυπουργού και η ανάδειξη μιας νέας πολιτικής ελπίδας.

Διαβάστε επίσης: Νεπάλ: Ο αριθμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις έφθασε τους 25

Η απαγόρευση των social media

Όταν η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε την απαγόρευση δημοφιλών πλατφορμών όπως το Facebook, το X και το YouTube, ο στόχος ήταν σαφής: να φιμώσει τις φωνές διαμαρτυρίας και να ελέγξει την πληροφορία.

Η κίνηση αυτή όμως λειτούργησε αντίθετα. Για τη Γενιά Z του Νεπάλ, η απαγόρευση των ψηφιακών μέσων δεν ήταν παρά η τελευταία σταγόνα. Σε λίγες ώρες, η διαμαρτυρία φούντωσε μέσα από TikTok, Viber και VPNs, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρά τους 19 νεκρούς διαδηλωτές, οι νέοι δεν λύγισαν.

Η τεχνολογία ως όπλο αντίστασης

Ο Sandip, 31 ετών, social media influencer από το Λαλιτπούρ, ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που χρησιμοποίησαν VPNs για να καλέσουν σε κινητοποίηση. «Η οργή έβραζε για μήνες. Η απαγόρευση ήταν απλώς η αφορμή», δήλωσε στο Reuters.

Αν και η χρήση VPN δεν ήταν εύκολη για όλους κοστίζει, επιβαρύνει τη σύνδεση και απαιτεί τεχνικές γνώσεις μέσα σε λίγες ημέρες, οι εγγραφές σε VPNs αυξήθηκαν κατά 8.000%, σύμφωνα με την εταιρεία Proton.

Από τη διαμαρτυρία στην ανατροπή

Η νεολαία του Νεπάλ δεν φώναξε απλώς «κάτω η διαφθορά». Οργάνωσε συστηματική online καμπάνια που ξεσκέπαζε τον πλούτο και τα προνόμια των πολιτικών, συγκρίνοντάς τα με την ανεργία, τη φτώχεια και τις ανισότητες που βιώνουν καθημερινά οι νέοι.

Με πάνω από 22% ανεργία στους νέους, 1 στους 5 πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας, και ένα σύστημα βουτηγμένο στη διαφθορά (107η θέση παγκοσμίως), η οργή ήταν δικαιολογημένη.

Ο 34χρονος Gaurav Nepune, ένας από τους οργανωτές, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η κυβέρνηση αντί να ακούσει, απάντησε με βία. Εμείς όμως συνεχίσαμε ειρηνικά. Θέλουμε η επόμενη κυβέρνηση να είναι ανεξάρτητη, καθαρή και να μην είναι πιόνι ξένων δυνάμεων».

Η άνοδος του «δήμαρχου-rapper»: Μια νέα ηγεσία γεννιέται;

Μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού K.P. Sharma Oli, η προσοχή στράφηκε στον Balendra Shah — 35χρονο πρώην rapper, σημερινό δήμαρχο του Κατμαντού. Ο Shah είχε ήδη αποκτήσει φήμη από την καμπάνια καθαρισμού της πόλης και την αυθεντική του επαφή με τους νέους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram απευθύνθηκε στη νεολαία με λόγια που συγκίνησαν:

«Η παραίτηση ήρθε. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Η δική σας γενιά πρέπει να ηγηθεί. Να είστε έτοιμοι.»

Φίμωση ή Δημοκρατία; Το παγκόσμιο διακύβευμα

Η περίπτωση του Νεπάλ δεν είναι μεμονωμένη. Όπως σημειώνει η Freedom House, η ελευθερία στο διαδίκτυο υποχωρεί για 14η συνεχόμενη χρονιά παγκοσμίως, ακόμα και σε δημοκρατικά καθεστώτα.

Η απαγόρευση των social media στο Νεπάλ, με πρόσχημα την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές: λογοκρισία, έλεγχος, καταστολή.

Το μήνυμα των νέων του Νεπάλ

Η Γενιά Z του Νεπάλ έδειξε πως η αλλαγή μπορεί να έρθει από κάτω προς τα πάνω χωρίς κόμματα, χωρίς ηγέτες, μόνο με κοινό όραμα. Απέδειξαν ότι οι νέοι δεν είναι αδιάφοροι ή απολιτίκ. Είναι παρόντες, οργανωμένοι και αποφασισμένοι.

Όπως έγραψε ένας χρήστης στο X απευθυνόμενος στον Shah:

«Είσαι η τελευταία μας ελπίδα. Σε παρακαλούμε, ηγήσου. Η χώρα μας αξίζει καλύτερα.»

Πηγή: ΕΡΤ