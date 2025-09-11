Η δολοφονία του Τσάρλι Κιρκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα προκαλεί έντονο διχασμό στην αμερικανική κοινή γνώμη με απρόβλεπτες συνέπειες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες δυτικές κοινωνίες.

Ο Τσάρλι ήταν γνωστός για την ακτιβιστική του δράση και την προώθηση συντηριτικών ιδεών. Ιδρυσε το Turning Point USA το 2012, όταν ήταν 18 ετών, μαζί με τον Μπιλ Μοντγκόμερι, έναν συνταξιούχο επιχειρηματία και ακτιβιστή του Tea Party, που τον ενθάρρυνε να αναλάβει την πλήρη δράση στο πολιτικό πεδίο. Η ίδρυση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012, αμέσως μετά την αποφοίτηση του Κιρκ από το λύκειο. Ο



Αποστολή του Τurning Point USA (TPUSA) είναι να προωθεί τις ιδέες του στα πανεπιστήμια και τα σχολεία, με στόχο κυρίως τους φοιτητές και τη νεολαία.

Λειτουργεί ως οργανισμός 501(c)(3), γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποστηρίζει άμεσα πολιτικούς υποψηφίους στις εκλογές. ωστόσο, διαθέτει συγγενείς φορείς που της επιτρέπουν να δραστηριοποιείται πιο έντονα στο πολιτικό πεδίο.



Η δράση της αναπτύσσεται κυρίως μέσα από τοπικές οργανώσεις (campus chapters) σε πολλά πανεπιστήμια και σχολεία. Εκεί, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, συχνά δίνοντας έμφαση σε συντηρητικές φωνές και ιδέες.

Το Turning Point USA έχει έντονη παρουσία και πρωτοβουλίες στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ μέσω ενός δικτύου πάνω από 850 φοιτητικών παραρτημάτων, όπου οι φοιτητές οργανώνουν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης συντηρητικών αξιών όπως η ελευθερία, οι ελεύθερες αγορές και η περιορισμένη κυβέρνηση. Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται:

Οργάνωση εκδηλώσεων με θεματικές όπως «The Healthcare Games», «Game of Loans» και «iCapitalism» για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση φοιτητών.

Ετήσιες εθνικές συνέψεις, με σημαντικότερη το Student Action Summit, που συγκεντρώνει χιλιάδες νέους για εργαστήρια «leadership», ομιλίες και δίκτυο γνωριμιών.

Προγράμματα υποστήριξης και εκπαίδευσης φοιτητών ακτιβιστών, με παρουσία 48 εκπροσώπων πεδίου που βοηθούν τα φοιτητικά παραρτήματα σε όλη τη χώρα.

Την «Campus Freedom Alliance», ένα δίκτυο συνεργασίας με συντηρητικές φοιτητικές ομάδες, προσφέροντάς τους υλικά, εκδηλώσεις και προτεραιότητα σε εκπαιδεύσεις και συνέδρια.

Προώθηση της «Professor Watchlist» που καταγράφει καθηγητές πανεπιστημίων που θεωρούνται ως αντίθετοι στη συντηρητική ατζέντα.

Παράλληλα, λειτουργεί και ο συγγενής οργανισμός Turning Point Action, ο οποίος έχει πιο άμεση εμπλοκή σε πολιτικές εκστρατείες και εκλογικά ζητήματα.

Το TPUSA έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μια από τις πιο ισχυρές φωνές του συντηρητικού κινήματος στους νέους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, έχει δεχθεί κριτική για τον τρόπο που αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τον έντονο και συγκρουσιακό λόγο που χρησιμοποιεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις,