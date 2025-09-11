Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε χθες Τετάρτη πως είναι ο ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που συνεδρίαζαν σε κτίριο στη Ντόχα.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων «υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση. Είναι η μόνη τους ελπίδα», σχολίασε ο Πρωθυπουργός του Κατάρ.

O Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη στον βομβαρδισμό στη Ντόχα που επρόκειτο να γίνει χθες κατόπιν αιτήματος του εμιράτου αναβλήθηκε για σήμερα.

Εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η απόφασή του να βάλει στο στόχαστρο την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ «δεν ήταν σοφή», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Επικαλούμενη πηγές της στην Κυβέρνηση Τραμπ, η εφημερίδα κάνει λόγο για τεταμένη συνομιλία των δυο ανδρών προχθές, λίγη ώρα μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε πως είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για το πλήγμα κι αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία. Δεύτερη συνδιάλεξη των δυο ανδρών μερικές ώρες αργότερα ήταν κάπως πιο εγκάρδια, με τον ρεπουμπλικάνο να ρωτά αν η επιδρομή ήταν επιτυχής, πάντα κατά τις πληροφορίες της Τζέρναλ.

