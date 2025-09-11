Η προτεινόμενη για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την δολοφονία του Τσάρλι Κιρκ που όπως τόνισε, ξεχώριζε για την καρδιά και την παρουσία του.

«Θα μου λείψει πολύ ο αγαπημένος μου φίλος, Τσάρλι Κίρκ Ο Τσάρλι είχε μια μεγάλη καρδιά και μια δυνατή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, αγωνίστηκε για την ελευθερία και ενέπνευσε πολλούς με το θάρρος και την αποφασιστικότητά του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν παρέλειψε να στείλει τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του Erika, στα δύο τους παιδιά και στην οικογένειά του, εκφράζοντας την ευχή ο Θεός να τους χαρίσει δύναμη και παρηγοριά σε αυτές τις δύσκολες ώρες.











