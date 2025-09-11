Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη χθες Τετάρτη βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε το βράδυ ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Explosión en el paradero #SantaMarta en la zona oriente de la CDMX una #pipadegas con fuga provocó este fatal momento en hora pico cercas de la #Unitec lesionados trasladados a hospitales cercanos. pic.twitter.com/IuhJfQfbDH

‼️ EXPLOSIÓN DE PIPA DE TRANSPORTE DE GAS LP EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE LA #CONCORDIA🚨



*Fecha:* Miércoles 10 de Septiembre de 2025

*Entidad:* Ciudad de México

*Alcaldía:* Iztapalapa

*Domicilio:* General Ignacio Zaragoza

*No. Ext:* S / N

*Entre Calles:* Siervo de la… pic.twitter.com/VA58u34fr7