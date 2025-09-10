Τουλάχιστον 35 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι αντάρτες στη δημοσιότητα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων μεταξύ των αμάχων που έπεσαν θύματα αυτού του ύπουλου σιωνιστικού εγκλήματος αυξήθηκε σε 35», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας επίσης πως 131 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο προηγούμενος απολογισμός των Χούθι έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 118 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP