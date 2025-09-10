Συνάντηση Τούρκου υπουργού Ενέργειας με τον ενεργειακό κολοσσό την ώρα που κατέθετε πρόταση στην Ελλάδα

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, με ανάρτησή του στο Χ, έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής Chevron, την ώρα που η ίδια εταιρεία κατέθετε πρόταση για να κερδίσει τον ελληνικό διαγωνισμό υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Χ: «Συναντηθήκαμε με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα. Αξιολογήσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων».

Η συνάντηση του Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ με τη Chevron αποτελεί σαφές μήνυμα προς την Αθήνα ότι η Τουρκία δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητη την ελληνική πρωτοβουλία για έρευνες νοτίως της Κρήτης, αλλά αντιθέτως διεκδικεί ενεργό ρόλο στον ίδιο γεωπολιτικό χάρτη.

Στην περίπτωση της Chevron, η Άγκυρα μοιάζει να αντιπαρατάσσει στην ελληνική πρωτοβουλία μια παράλληλη σχέση, αποσκοπώντας όχι μόνο σε μελλοντικά ενεργειακά οφέλη, αλλά και στην αποτροπή της ελληνικής αποκλειστικότητας σε ένα πεδίο μείζονος σημασίας για την ισορροπία ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.