Ο επικεφαλής του AfD, Τίνο Τσρουπάλα, απέδωσε στην Ουκρανία συνυπευθυνότητα για την σημαντική ενίσχυση των ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Tράμπ και του Ρώσου Προέδρου Πούτιν.

Η Ουκρανία βομβάρδισε τον αγωγό «Druschba» με κατεύθυνση προς Ουγγαρία και Σλοβακία, ανέφερε. «Λοιπόν, κάτι τέτοιο έχει τις συνέπειές του», είπε ο Τσρουπάλα σε πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD. Δυστυχώς, ο πόλεμος συνεχίζει να κλιμακώνεται και αυτό είναι καταδικαστέο, συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε περαιτέρω την ΕΕ ότι συνεχίζει να προωθεί την ένταση με την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία.

Ο Τσρουπάλα ρωτήθηκε επίσης πόσο απογοητευμένος είναι από τον Πρόεδρο της Ρωσίας, δεδομένου ότι μετά τη συνάντηση με τον Tραμπ πριν από τρεις εβδομάδες δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος και η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο με μεγαλύτερη ένταση.

«Δεν γνωρίζουμε αν όντως δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος (…). Ήταν σωστό και σημαντικό να γίνει αυτός ο διάλογος» τόνισε ο επικεφαλής του AfD.

Πηγή: ΚΥΠΕ