Η ισραηλινή επιχείρηση κατά της αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης στην Άγκυρα, με τα σχόλια να επικεντρώνονται όχι μόνο στις σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, αλλά και στις προεκτάσεις που αποκτούν οι διαδικτυακές καμπάνιες στο Ισραήλ με συνθήματα όπως «Χτυπήστε την Τουρκία».

Όπως σημειώνεται στα τουρκικά ΜΜΕ, η επίθεση «προσδίδει μια νέα διάσταση στο ζήτημα». Η μονομερής βομβιστική επίθεση σε μια σύμμαχη χώρα, όπως το Κατάρ, δεν προάγει τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των ΗΠΑ.

«Δεν έχουν το θάρρος να χτυπήσουν την Τουρκία»

Η συζήτηση κορυφώνεται γύρω από τις αναρτήσεις που στρέφονται ευθέως κατά της Τουρκίας. Πηγές, που επικαλείται το CNNTurk, υποστηρίζουν ότι «δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν». Και το γιατί το συνοψίζουν με δύο σημεία.

Πρώτον, επειδή «η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ» και η Συμμαχία δεσμεύεται από το άρθρο 5. Δεύτερον, διότι «το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Τουρκία διαφέρει από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση, αλλά μπορεί να προκαλέσει αναταραχές στην Τουρκία με άλλους τρόπους και μεθόδους».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι διαδίδονται ψευδείς ειδήσεις για χτυπήματα σε τουρκικές εγκαταστάσεις στη Συρία, κάτι που διαψεύδεται κατηγορηματικά.

Ο ρόλος της «πέμπτης φάλαγγας»

Η Άγκυρα εκτιμά ότι το Ισραήλ αξιοποιεί στο έπακρο τα κοινωνικά δίκτυα για τη διαχείριση αντιλήψεων. «Τα εικονικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα επιβίωσης για την Τουρκία», τονίζεται, με έμφαση στην ανάγκη για «σοβαρές ρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα» και αυστηρές ποινικές κυρώσεις σε όσους διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες.

Νετανιάχου εκτός ελέγχου;

Το ερώτημα, επίσης που κυριαρχεί στην Τουρκία είναι αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενήργησε ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNNTurk, "Οι πηγές στην Άγκυρα σχολιάζουν ότι «είναι πολύ σαφές ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν σοφή. Επομένως, αν δεν υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου έχει χάσει για τα καλά τον έλεγχο». Ωστόσο, εάν είχε επίγνωση και η αμερικανική κυβέρνηση και το υποστήριξε, σε αυτό το σημείο εγείρεται το ερώτημα: «Τί άσους έχει στο μανίκι άραγε το Ισραήλ εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, ώστε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια που θα κλονίσει την αξιοπιστία των ΗΠΑ; Διότι σε τελική ανάλυση από ότι φαίνεται υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ το επέτρεψαν».

Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν ότι η πρωτοβουλία του Ισραήλ μπορεί να στραφεί εναντίον του, καθώς δημιουργεί ανησυχία και σε άλλες αραβικές χώρες. «Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα είναι σε βάρος του Ισραήλ στην περιοχή», υπογραμμίζεται.