Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε για την εισβολή φερόμενων ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, μετά την κατάρριψη τους από τη Βαρσοβία.

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας;...!», διερωτήθηκε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Πολωνίας για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως «μύθους»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καταρρίπτουν ουσιαστικά τους «μύθους» περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων στην Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ενημέρωσε για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας .

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο ίδιος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησαν επίσης το θέμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και την υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.

Το Βερολίνο καταδικάζει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά "οπλισμένα" drones και κάνει λόγο για "απερίσκεπτη" ενέργεια της Ρωσίας

Για «οπλισμένα» ρωσικά drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο και μίλησε για «απερίσκεπτη ενέργεια» της Ρωσίας, η οποία «έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε επίσης την κατανόησή της για το πολωνικό αίτημα σχετικά με την επίκληση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

«Η Πολωνία ενημέρωσε σήμερα το πρωί τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της από οπλισμένα ρωσικά drones. Η Ρωσία έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε ένα κράτος που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αυτή η απερίσκεπτη ενέργεια αποτελεί μέρος μιας μακράς αλυσίδας προκλήσεων στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει αυτή την επιθετική ρωσική ενέργεια με τον πιο έντονο τρόπο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και πρόσθεσε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Πολωνία, από κοινού με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, κατάφερε να αναγνωρίσει και να αποτρέψει εγκαίρως την απειλή.

Από το υπουργείο Άμυνας πάντως διευκρινίστηκε ότι οι στρατιώτες της Bundeswehr που σταθμεύουν στην Πολωνία δεν συμμετείχαν ενεργά στην άμυνα κατά των ρωσικών drones που είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο, συνέβαλαν ωστόσο στην αναγνώριση της κατάστασης. Δεν ενεργοποιήθηκε επίσης ούτε το γερμανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που σταθμεύει στην χώρα. «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Δείχνει για μία ακόμη φορά την απειλή που αντιμετωπίζουμε και πόσο πολύ δοκιμαζόμαστε από την Ρωσία», δήλωσε και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με την πολωνική κυβέρνηση. «Είναι προφανές και κατανοητό ότι η Πολωνία ζήτησε διαβουλεύσεις στη βάση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά μας το θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένο και υπογραμμίζει πόσο σοβαρά πρέπει ως σύμμαχοι να λάβουμε υπ' όψιν αυτό το περιστατικό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του καταδίκασε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και τόνισε ότι «η Ρωσία αποδέχθηκε απερίσκεπτα μια επικίνδυνη κλιμάκωση». Το περιστατικό αναλύεται λεπτομερώς και έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις, συνέχισε ο κ. Βάντεφουλ. «Η απάντηση στην εισβολή των επιθετικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έχει δείξει ότι το ΝΑΤΟ στέκεται ενωμένο. Εκτός από τους Πολωνούς συμμάχους μας και τα ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη παρείχαν επίσης ασφάλεια. Η στάθμευση ολλανδικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 ή γερμανικών αντιαεροπορικών πυραύλων "Patriot" είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο. Είναι μια στρατιωτική αναγκαιότητα που θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον. Η Ρωσία δεν είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί την ειρήνη, αλλά μάλλον επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία», επισήμανε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία: Σχεδιασμένη η επίθεση με drones- Αρνείται τις κατηγορίες η Ρωσία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters