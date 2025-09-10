Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί επί του συμβάντος.

Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας ως «απαράδεκτη» και «σοβαρή κλιμάκωση»

Η Ουγγαρία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία , δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και χαρακτήρισε την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας απαράδεκτη.

«Το περιστατικό αποδεικνύει ότι η πολιτική μας η οποία απευθύνει έκκληση για ειρήνη στον ρώσοουκρανικό πόλεμο είναι συνετή και λογική» δήλωσε ο Όρμπαν. «Το να ζούμε στην σκιά του πολέμου είναι κάτι γεμάτο με ρίσκα και κινδύνους. Είναι καιρός να τον σταματήσουμε».

Η Σλοβακία βλέπει την παραβίαση της επικρατείας της Πολωνίας ως σοβαρή κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Τζουράι Μπλάναρ, αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο της χώρο.

Ο Μπλάναρ δήλωσε ότι η Σλοβακία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Πολωνία και υποστήριξε τις διαβουλεύσεις που ζήτησε η Πολωνία να γίνουν βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters