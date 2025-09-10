Στην ανακοίνωση συγκεκριμένου πλαισίου μέτρων για την κρίση στη Γάζα προχώρησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της Ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης (SOTEU) στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων, αναστολή χρηματοδότησης στο Ισραήλ, προτάσεις για κυρώσεις και τη σύσταση Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα, αλλά και τη διάσταση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα. «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου. Άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ ζητιανεύουν για φαγητό. Μητέρες κρατούν άψυχα μωρά. Αυτές οι εικόνες είναι απλώς καταστροφικές», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, ξεκινώντας με ένα σαφές μήνυμα: «Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου. Για χάρη των παιδιών, για χάρη της ανθρωπότητας—αυτό πρέπει να σταματήσει».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Προέδρου, η Κομισιόν θα αναστείλει τη διμερή υποστήριξη προς το Ισραήλ σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να επηρεάζεται η συνεργασία με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Yad Vashem. Ακόμη, προτίθεται να προετοιμάσει πακέτο κυρώσεων «κατά ακραίων Υπουργών και βίαιων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη».

Διαβάστε ακόμη: Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Οι εχθροί του Ισραήλ δεν έχουν «πουθενά να κρυφτούν»

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ σε θέματα εμπορίου, κάνοντας αναφορά και στην έλλειψη ενότητας εντός ΕΕ. «Η αδυναμία της Ευρώπης να συμφωνήσει σε μια κοινή πορεία είναι οδυνηρή για πολλούς πολίτες», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν. «Ξέρω ότι για πολλούς Ευρωπαίους, η έλλειψη ενότητας είναι εξίσου επώδυνη. Το καταλαβαίνω, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο».

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη σύσταση Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη από τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της Γάζας, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους. Η πρωτοβουλία αυτή θα βασίζεται στη δυναμική της Διάσκεψης της Νέας Υόρκης, που διοργάνωσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η Φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την αμετακίνητη δέσμευση της ΕΕ για τη λύση των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν». «Η οικονομική μας υποστήριξη και η ανθρωπιστική βοήθεια υπερτερούν κατά πολύ από οποιονδήποτε άλλο εταίρο. Η δέσμευσή μας σε μια βιώσιμη Παλαιστινιακή Αρχή διατηρεί ζωντανή τη λύση των δύο κρατών», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να παροτρύνουμε και άλλους να αναλάβουν επειγόντως δράση - τόσο στην περιοχή όσο και πέρα από αυτήν».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τις διαφωνίες και να δράσει», καθώς «η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα απαιτεί άμεση απάντηση». «Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό Επιτροπή», κατέληξε, ζητώντας ενότητα και αποφασιστική δράση για την επίλυση της κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ