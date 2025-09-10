Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιδεόν Σαάρ άσκησε σφοδρή κριτική στις σημερινές δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς τες «ατυχείς» και σε ορισμένα σημεία «επηρεασμένες από την ψευδή προπαγάνδα της Χαμάς και των συμμάχων της».

«Για ακόμη μία φορά, η Ευρώπη στέλνει το λάθος μήνυμα, ενισχύοντας τη Χαμάς και τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Σαάρ σε ανάρτησή του.

«Ισραήλ: ένας πόλεμος ύπαρξης»



Ο Σαάρ επανέλαβε ότι το Ισραήλ, «το μοναδικό εβραϊκό κράτος και η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή», δίνει έναν πόλεμο ύπαρξης απέναντι σε εξτρεμιστικούς εχθρούς που επιδιώκουν την εξάλειψή του. Κάλεσε δε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει το Ισραήλ σε αυτήν την προσπάθεια.

Επισήμανε επίσης ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η χώρα του —σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση— συμβάλλει στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Όπως σημείωσε, τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι ορατά, με ενδεικτικό παράδειγμα τη σημαντική μείωση των τιμών βασικών αγαθών στην περιοχή.

«Η ευθύνη ανήκει στη Χαμάς»



Σύμφωνα με τον Σαάρ, η Πρόεδρος της Κομισιόν παρέλειψε να αναφέρει το πιο κρίσιμο σημείο: «Η δυστυχία στη Γάζα είναι αποκλειστικά έργο της Χαμάς». Υπενθύμισε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, και συνεχίζεται εξαιτίας της άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα.

«Όποιος θέλει το τέλος του πολέμου ξέρει καλά ποιο είναι το μονοπάτι: η απελευθέρωση των ομήρων, ο αφοπλισμός της Χαμάς και ένα νέο μέλλον για τη Γάζα. Το να πλήττεται το Ισραήλ δεν οδηγεί σε αυτό, αντιθέτως ενισχύει τη Χαμάς και τους εχθρούς μας», τόνισε.

«Λάθος μήνυμα στις σχέσεις Ευρώπης–Ισραήλ»



Ο Ισραηλινός πολιτικός κατηγόρησε την Πρόεδρο της Επιτροπής ότι υποχώρησε στις πιέσεις κύκλων που επιχειρούν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ευρώπης–Ισραήλ, σημειώνοντας ότι αυτή η τάση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών.

«Κυρίως, αυτό δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ εταίρων», κατέληξε.



