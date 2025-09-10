Από το φθινόπωρο του 2026 τα κινητά τηλέφωνα θα απαγορευτούν σε όλα τα σουηδικά δημοτικά σχολεία. Η απαγόρευση θα ισχύει όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και στα διαλείμματα και στη σχολική φροντίδα.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ην απόφαση ανακοίνωσε η κυβέρνηση το απόγευμα της Τρίτης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει πρώτο το Ekot. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσοχής στη διδασκαλία και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές.

Για την εφαρμογή του μέτρου, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα περιλαμβάνει κονδύλι ύψους 95 εκατομμυρίων κορωνών.

Η υπουργός Παιδείας, Σιμόνα Μοχάμσον (L), τόνισε ότι η απαγόρευση θα βοηθήσει τα παιδιά να επικεντρωθούν στη μάθηση και παράλληλα θα ενισχύσει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.