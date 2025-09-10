Το Νεπάλ ξύπνησε το πρωί της Τετάρτης υπό καθεστώς γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς μια ανησυχητική ηρεμία επικρατούσε στην πρωτεύουσα Κατμαντού, δύο ημέρες μετά την αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 22 νεκρούς.

Παρά την παρουσία ορισμένων διαδηλωτών στους δρόμους, η μεγάλη πλειονότητα φάνηκε να υπάκουσε στην απαγόρευση, καθώς στρατεύματα είχαν αναπτυχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι δρόμοι της πόλης παρέμεναν άδειοι, ενώ μέσα από τα ερείπια του κτιρίου του Κοινοβουλίου —που καταστράφηκε από φωτιά που άναψαν οι διαδηλωτές μία ημέρα νωρίτερα— φαινόταν καθαρά ο γαλανός ουρανός.

Η σπίθα της εξέγερσης



Η κρίση ξέσπασε τη Δευτέρα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με πραγματικά και πλαστικά πυρά, ενώ έκαναν χρήση κανόνων νερού για να διαλύσουν πλήθη νέων που διαμαρτύρονταν για διαφθορά, οικονομικές ανισότητες και την κυβερνητική απόφαση να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και η κυβέρνηση υπαναχώρησε την Τρίτη, αίροντας την απαγόρευση, η οργή του κόσμου κλιμακώθηκε. Ο πρωθυπουργός K.P. Sharma Oli και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησής του αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Εξοργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, αστυνομικά τμήματα αλλά και τις κατοικίες νυν και πρώην βουλευτών.





🇳🇵❗Video - Armed Protesters storming the Presidential Palace in Nepal. pic.twitter.com/kDa0S7Lkm3 — Wolf Brief (@wolfbrief_) September 9, 2025

Πληροφορίες στα ΜΚΔ ισχυρίζονται ότι ένα βίντεο που κυκλοφοφορέι δείχνει πως κυβερνητικοί αξιωματούχοι φαίνονται να εγκαταλείπουν την πόλη βιαστικά, και να κρέμονται από ένα ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης.









Κενό εξουσίας και διεθνείς πιέσεις



Οι επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας απηύθυναν έκκληση για ψυχραιμία, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να βρουν ειρηνική διέξοδο από την κρίση. Παράλληλα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους των διαδηλωτών από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.





Armed soldiers guarded Nepal's parliament amid streets deserted after indefinite curfew was clamped on the capital Kathmandu https://t.co/tW8J75bw9H pic.twitter.com/qfA0babhHW — Reuters (@Reuters) September 10, 2025

Αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα



Την Τετάρτη, οι πολίτες του Νεπάλ περίμεναν με αγωνία να δουν αν η στρατιωτική ηγεσία θα καθίσει στο τραπέζι με τους διαδηλωτές. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος έχει πλέον τον έλεγχο της χώρας, ποιοι είναι οι πραγματικοί ηγέτες του κινήματος και ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους.



