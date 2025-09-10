Η NASA ανακοίνωσε πως σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 6:00 μ.μ. ώρα Κύπρου, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου με θέμα την ανάλυση ενός σημαντικού δείγματος βράχου που συνέλεξε το ρόβερ Perseverance στον Άρη το καλοκαίρι του 2024.

Το δείγμα, που φέρει την ονομασία “Sapphire Canyon”, συλλέχθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους από βραχώδεις σχηματισμούς στα όρια της κοιλάδας Neretva Vallis, μιας αρχαίας ποτάμιας κοίτης που κάποτε μετέφερε νερά στον κρατήρα Jezero. Τα πρώτα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο νέας επιστημονικής δημοσίευσης.



Η διάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντατνά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.nasa.gov/live

Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της NASA (nasa.gov/live) και θα συμμετάσχουν:

Ο ασκών καθήκοντα διαχειριστή της NASA, Sean Duffy

Η Nicky Fox, αναπληρώτρια διευθύντρια του Διευθυντηρίου Επιστημών

Η Lindsay Hays, ανώτερη επιστήμονας για την εξερεύνηση του Άρη

Η Katie Stack Morgan, επικεφαλής επιστήμονας του προγράμματος Perseverance στο JPL

Ο πλανητικός επιστήμονας Joel Hurowitz από το Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης

Δημοσιογράφοι που επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις τηλεφωνικά, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Το έργο του Perseverance



Από την προσεδάφισή του στον κρατήρα Jezero τον Φεβρουάριο του 2021, το ρόβερ έχει συλλέξει 30 δείγματα πετρωμάτων, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει έξι κενές κάψουλες για νέες συλλογές. Παράλληλα, χρησιμοποιεί ειδικό εργαλείο για να μελετά γεωλογικούς σχηματισμούς που δεν συλλέγει.

Το Perseverance διαθέτει επίσης μετεωρολογικό σταθμό που καταγράφει συνθήκες του περιβάλλοντος για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, καθώς και υλικά διαστημικών στολών, ώστε η NASA να μελετήσει την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του Άρη.

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το Jet Propulsion Laboratory (JPL) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου της NASA για την εξερεύνηση του Άρη.