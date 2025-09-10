Η "παραβίαση" από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν "εσκεμμένη", δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

"Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία", είπε στο X.

"Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα", πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη" κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

"Γι' άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ", έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο X. "Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ