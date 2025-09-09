Το κύμα βίας στη Σερβία συζήτησε απόψε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με τους ευρωβουλευτές να καταδικάζουν τη βία από όπου και αν αυτή προέρχεται και να στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η Επίτροπος Μάρτα Κος ζήτησε αποκλιμάκωση της έντασης στη Σερβία και καταδίκασε τη βία. «Πρέπει να είναι κατοχυρωμένη η δικαστική εξουσία», σημείωσε, καταδικάζοντας τις επιθέσεις κατά δικαστών στη Σερβία. «Θέλουμε ελευθερία έκφρασης χωρίς εμπόδια», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παραπληροφόρηση και η ρητορική μίσους αντιτίθενται στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ.

Στην τελική της τοποθέτηση, η κ. Κος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είναι ειλικρινής η δέσμευση της Σερβίας προς την ΕΕ, αλλά βλέπουμε να μειώνεται συν τω χρόνω», καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτό το έργο της Κομισιόν.

Ο Νταβόρ Ίβο Στιρ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανέφερε ότι η Σερβία είναι πολωμένη και διχασμένη, υπογραμμίζοντας ότι η Σερβία πρέπει να τηρήσει τα κριτήρια για την υποψηφιότητά της στην ΕΕ.

Ο Τονίνο Πίκουλα από τους Σοσιαλιστές-Δημοκράτες είπε ότι υπάρχει σιγή για μια χώρα όπου η Κυβέρνηση θέλει να επιβάλει σιωπή στην αντιπολίτευση. «Δεν βλέπουμε καμία αντίδραση από την Ευρώπη», επεσήμανε.

Η Άννα Μαρία Βίτσεκ από τους Πατριώτες για την Ευρώπη ανέφερε ότι πρέπει να καταδικασθεί η άμετρη χρήση βίας και δακρυγόνων από τη σερβική αστυνομία, διευκρινίζοντας την ίδια ώρα πως «δεν μπορούμε να δεχτούμε και τη βία κατά αστυνομικών από χούλιγκαν».

Ο Αρκάντιους Μουλάρτσικ από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές σημείωσε ότι τα Βαλκάνια είναι υπό την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. «Η ΕΕ είναι ένοχη γιατί χρονοτριβεί στην προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων», συμπλήρωσε.

Ο Χέλμουτ Μπραντστέτερ από το Renew Europe ανέφερε ότι η πολιτική ομάδα που εκπροσωπεί πρότεινε το Βραβείο Ζαχάροφ να δοθεί στους Σέρβους φοιτητές. «Αυτό θα είναι σήμα προς τον Σέρβο Πρόεδρο ότι το απολυταρχικό του καθεστώς δεν είναι ευπρόσδεκτο», τόνισε.

Ο Βλαντιμίρ Πρέμπιλιτς από τους Πράσινους επεσήμανε ότι η Σερβία ζητά βοήθεια. «Αντί για πρόοδο, υπάρχει καταστολή και καταπίεση της αντιπολίτευσης», σημείωσε. «Η δημοκρατική Σερβία είναι κάτι που χρειάζονται οι πολίτες της αλλά και η Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Σεμπάστιαν Έβερντινγκ από την Ομάδα της Αριστεράς έκανε λόγο για «προσβλητική συμπεριφορά» του Σέρβου Προέδρου. Θα πρέπει να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις σε όσους καταπνίγουν τη δημοκρατία, ανέφερε.

Ο Τομάς Φρέλιχ από την Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών είπε ότι οι Σέρβοι είναι αλλεργικοί στις ξένες επεμβάσεις. Πολλοί Σέρβοι δεν είναι υπέρ της προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ, συμπλήρωσε.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, σημείωσε ότι η Σερβία είναι μια χώρα που πορεύεται στον ευρωπαϊκό δρόμο, ο οποίος «απαιτεί διάλογο, σεβασμό και δημοκρατική ωριμότητα». «Η βία δεν έχει θέση και είναι απολύτως καταδικαστέα από όπου κι αν προέρχεται, είτε από την αστυνομία, είτε από τους πολίτες», τόνισε.

«Η Σερβία και οι πολίτες της αξίζουν το μέλλον που ονειρεύονται», είπε ο κ. Φουρλάς, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη είναι εδώ, όχι ως κριτής, αλλά ως εταίρος, ως συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια». «Η λύση είναι πάντα ο διάλογος. Η ευθύνη είναι όλων μας και η ελπίδα η μεγαλύτερη δύναμη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ