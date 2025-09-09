Η Ρωσία έστειλε σήμερα μια μεγάλη αντιπροσωπεία στη Συρία, επικεφαλής της οποίας είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για ενεργειακά ζητήματα, στην πιο εμφανή της προσπάθεια να οικοδομήσει σχέσεις με την κυβέρνηση που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσσαντ, που υπήρξε σημαντικός σύμμαχος της Μόσχας, στα τέλη του περασμένου έτους.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ σε τηλεοπτικές του δηλώσεις είπε ότι η Ρωσία και το Κατάρ συζητούν το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία και την αποκατάσταση του ενεργειακού της τομέα. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι είδους υποστήριξη μπορούν να παράσχουν.

Ο ενεργειακός τομέας της Συρίας έχει παραλύσει εξαιτίας του 13χρονου εμφυλίου πολέμου και εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τις εισαγωγές, ιδιαίτερα απ’ το Ιράν.

Ο Νόβακ, ο οποίος είναι ο άνθρωπός που έχει ορίσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρμόδιο για ενεργειακά θέματα, ηγείται μιας μεγάλη ρωσικής αντιπροσωπείας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από διάφορα υπουργεία συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας.

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση, είπε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αξιοποιήσει το δίκτυο των επαφών της στην Μέση Ανατολή για να βοηθήσει την συριακή κυβέρνηση.

«Θα ήθελα να τονίσω τις μοναδικές διαπραγματευτικές ικανότητες της Ρωσίας, η οποία διατηρεί επαφές με το Ισραήλ και όλες τις εθνοτικές ομάδες στη Συρία. Προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παράγοντας για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία», δήλωσε ο Νόβακ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας επικαλέστηκε τον υπουργό Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σιμπάνι να αναφέρεται έμμεσα στο ιστορικό υποστήριξης της Ρωσίας προς τον Άσαντ, στον οποίο παρείχε εκτεταμένη στρατιωτική υποστήριξη.

«Οι σχέσεις μας με την Ρωσία είναι βαθιές και έχουν διανύσει περιόδους φιλίας και συνεργασίας, αλλά ποτέ δεν ήσαν ισορροπημένες. Οποιαδήποτε ξένη παρουσία στο έδαφος μας πρέπει να στοχεύει στο να βοηθήσει τον συριακό λαό να χτίσει το μέλλον του» δήλωσε ο Σιμπάνι.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία συμμερίζεται τις ανησυχίες της συριακής κυβέρνησης για τις «καταστροφικές» ενέργειες του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιθέσεων στη Συρία.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι το ταξίδι του ήταν μια καλή ευκαιρία για να συζητηθεί «ολόκληρο το φάσμα «της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Συρίας και ότι η Μόσχα δίνει εμγάλη σημασία στην επικειμένη επίσκεψη του προέδρου Αχμέντ αλ-Σάαρα στην Μόσχα όπου θα παραστεί στην Ρώσο-αραβική σύνοδο κορυφής.

Μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της Ρωσίας είναι να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη ναυτική και την αεροπορική βάση που έχει στην Συρία, οι οποίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ της έδιναν μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Ο Νόβακ στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε στις στρατιωτικές βάσεις.

