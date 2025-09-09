Μεγάλος αριθμός εκρήξεων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην περιοχή της Ντόχα, στο Κατάρ, ενώ ακολούθησαν αναφορές για καπνούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από πηγές στο Τελ Αβίβ, πρόκειται για ισραηλινή επιχείρηση κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, τα οποία φέρονται να είχαν καταφύγει στο Κατάρ.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Katara. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή.

Την επιχείρηση επιβεβαίωσαν με δήλωσή τους τόσο η IAF όσο και η Shin Bet, υποστηρίζοντας ότι επλήγησαν ηγετικά στελέχη της Χαμάς, τα οποία συμμετείχαν στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

«Για χρόνια, τα συγκεκριμένα μέλη της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την ενορχήστρωση και οργάνωση του πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, η επιχείρηση έγινε με τις... ευλογίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» στην ηγεσία του Ισραήλ.



Δείτε βίντεο από τις εκρήξεις και τα μεγάλα σύννεφα καπνού που ακολούθησαν:

🚨Senior Israeli: officials: Explosions in Doha - Israeli operation against Hamas leaders in the country pic.twitter.com/ckvfYw3ZC3 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 9, 2025

⚡️BREAKING:



Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Κατάρ: Η άνανδρη ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο, στον απόηχο της ισραηλινής επιδρομής κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΚΑΙ