Ευχαριστίες προς την Κύπρο απηύθυνε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τον Αύγουστο από τη Λεμεσό. Η κ. Κάλας μιλούσε το πρωί της Τρίτης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, όπου διεξήχθη συζήτηση για την κατάσταση στη Γάζα και τις προσπάθειες της ΕΕ για αντιμετώπιση του λιμού εκεί.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης, γιατί δεν είμαστε ενωμένοι». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα παγκοσμίως και συνεχής υποστηρικτής της Παλαιστίνης και της λύσης δύο κρατών.

Η κ. Κάλας ανέφερε ότι έχουν μπει στη Γάζα 2.904 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας από τις 10 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σημειώνοντας ότι τον Αύγουστο ένα πλοίο με 1200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού προς τη Γάζα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ευχαρίστησε την Κύπρο για τις προσπάθειές της.

«Αυτά δεν είναι αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα», τόνισε παράλληλα.

Αναφερόμενη σε πιθανούς τρόπους άσκησης πιέσεων επί του Ισραήλ, η Κάγια Κάλας είπε ότι δεν υπάρχει ενότητα για τα επόμενα βήματα της Ευρώπης επί του θέματος, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες με το Ισραήλ, γιατί δεν θα οδηγηθούμε πουθενά αν δεν συνομιλήσουμε».

«Δεν μπορούμε να κινηθούμε ως Ένωση εάν τα κράτη μέλη δεν συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για το τι να κάνουμε», υπέδειξε.

Στην τελική της τοποθέτηση, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ είπε ότι «προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση» και ότι η ίδια δουλεύει σκληρά για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην περιοχή. Απευθυνόμενη προς όσους εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επικρίνουν, ανέφερε ότι πολλοί δεν κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης.

Εν συνεχεία, κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους και να απευθυνθούν στο Ισραήλ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Γάζα. «Ασφαλώς θα ζητήσουμε κατάπαυση πυρός διαρκείας και απελευθέρωση ομήρων», σημείωσε. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», είπε, ζητώντας τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ.

Στην τοποθέτησή του, ο Ευρωβουλευτής Αντόνιο Λόπεθ-Ιστούριθ Γουάιτ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «αβάσταχτη», επισημαίνοντας ότι λαμβάνονται μέτρα που ευνοούν την ένταση των εχθροπραξιών και όχι την ειρήνη. Η ιστορία αρχίζει να επαναλαμβάνεται, σημείωσε, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει με αποφασιστικότητα, συνέπεια και ενότητα.

Ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, εκ μέρους των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, είπε ότι η ανθρωπιστική καταστροφή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία «δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τη γενοκτονία για να παραμείνει στην εξουσία». «Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να παραμένουμε άλλο σιωπηλοί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να έχουμε ισχυρό ψήφισμα την Πέμπτη» και ότι «κρίνεται η αξιοπιστία και η ανθρωπιά μας».

Ο Ευρωβουλευτής Αντόνιο Τάνγκερ Κορέα, εκ μέρους των Πατριωτών για την Ευρώπη, ανέφερε ότι η Χαμάς είναι εμπόδιο στην ειρήνη, προσθέτοντας ότι η ισλαμιστική οργάνωση πρέπει να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα.

Ο Ευρωβουλευτής Μπερτ-Γιαν Ρούισεν, εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, διερωτήθηκε αν όσοι επιρρίπτουν ευθύνες στο Ισραήλ ξεχνούν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ακόμη, χαρακτήρισε «λανθασμένη κίνηση» την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Το Ισραήλ έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση στη Γάζα, αλλά δεν φέρει όλη την ευθύνη, τόνισε.

Η Ευρωβουλευτής Χίλντε Φάουτμανς, εκ μέρους του Renew Europe Group, ανέφερε ότι θα πρέπει να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, είπε.

Ο Ευρωβουλευτής Βίλι Σέβνταλ, εκ μέρους των Πράσινων, είπε πως ο λιμός στη Γάζα χρησιμοποιείται ως όπλο. «Πρέπει να ανασταλεί η εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ προβαίνει σε γενοκτονία και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί, εκ μέρους της Ομάδας της Αριστεράς, είπε ότι «μιλάμε για 600.000 νεκρούς αμάχους και 200 νεκρούς δημοσιογράφους». Απευθυνόμενη προς την Κάγια Κάλα ανέφερε: «Τι περιμένετε για επιβολή εμπάργκο στο Ισραήλ και την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ; Δράστε πριν είναι πολύ αργά».

Ο Ευρωβουλευτής Αλεξάντερ Σελ, εκ μέρους της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών, είπε ότι «πρέπει να σταματήσουμε τη διοχέτευση χρημάτων των Γερμανών φορολογουμένων για να μην επενδύουμε σε ραγδαία αύξηση των γεννήσεων στην Παλαιστίνη».

Πηγή: ΚΥΠΕ