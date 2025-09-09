Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι οι οποίοι εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα επίθεση εναντίον στάσης λεωφορείου, ενώ θα ακυρώσουν τις άδειες εργασίας εκατοντάδων συγγενών και συγχωριανών τους.

Οι δύο Παλαιστίνιοι, που κατάγονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα στη Δυτική Όχθη, άνοιξαν χθες πυρ εναντίον στάσης λεωφορείου σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν έξι ανθρώπους.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος συγγενών και συγχωριανών των δύο δραστών.

Κάθε κτίσμα που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια στα δύο αυτά χωριά θα κατεδαφιστεί και θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας στο Ισραήλ 750 ανθρώπων.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την κατεδάφιση των σπιτιών που ανήκουν σε συγγενείς ή συγχωριανούς δραστών επιθέσεων ως μέσο αποτροπής. Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις ενέργειες αυτές ως συλλογική τιμωρία, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Οι δύο δράστες της χθεσινής επίθεσης σκοτώθηκαν επί τόπου. Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι συνέλαβε έναν κάτοικο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ο οποίος είναι ύποπτος ότι «βοήθησε τους δράστες να φτάσουν στο σημείο της επίθεσης» και πρόσθεσε ότι συνεχίζει να ερευνά για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος των κοινοτήτων, οι Ισραηλινοί κάτοικοι των οποίων θα μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας.

«Με αυτή τη φρικτή επίθεση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα όπλα σώζουν ζωές, καθώς δύο ένοπλοι πολίτες, που έφεραν όπλα με βάση τη μεταρρύθμιση της οποίας ηγούμαστε, εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ